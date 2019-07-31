На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе

Первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша заявил, что знает, как нужно разрешить конфликт в Донбассе, сообщает Ura.ru. По его словам, необходимо убивать всех, кто взял в руки оружие.

Голомша заявил, что в стране, где насчитывается более 15 тысяч жертв невозможно утверждать, что власть должна договариваться с Россией. Правоохранитель добавил, что колаборантам следует уехать в Россию, пишет Газета.ру.