На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе
Первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша заявил, что знает, как нужно разрешить конфликт в Донбассе, сообщает Ura.ru. По его словам, необходимо убивать всех, кто взял в руки оружие.
Голомша заявил, что в стране, где насчитывается более 15 тысяч жертв невозможно утверждать, что власть должна договариваться с Россией. Правоохранитель добавил, что колаборантам следует уехать в Россию, пишет Газета.ру.
Ранее было предложено ввести иностранные войска на территории самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР, а затем разоружить ополченцев предложил посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине. Такой вариант разрешения проблемы Донбасса по так называемому хорватскому сценарию он озвучил в эфире YouTube-канала политолога Юрия Романенко. Без согласия Кремля такой сценарий не имеет шансов на претворение в жизнь, заявил в эфире НСН экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, принимавший личное участие и в вооружённом конфликте на юго-востоке Украины, и в боснийской кампании.
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