Царёв ответил на призыв убивать всех, кто взял в руки оружие в Донбассе
В эфире НСН экс-спикер парламента Новороссии уличил замгенпрокурора Украины в попытке громкими заявлениями избежать суда за коррупцию.
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к решению конфликта в Донбассе «милитарным путем». Он заявил в эфире телеканала «112 Украина», что внешнеполитическая ситуация такова, что власти страны должны действовать военным путем. «Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. Есть милитарный путь… Убивать всех, кто взял в руки оружие», — сказал замгенпрокурора.
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв рассказал в эфире НСН, зачем замгенпрокурора Украины делает такие резкие заявления (слушайте аудио).
«Николай Голомша – это член команды Юрия Луценко. Вся эта команда уходит. Уходит сейчас и уходит надолго из власти. Более того, существуют риски того, что им будут предъявлены претензии по поводу того, что они разворывали Украину, используя служебное положение, о том, что возбуждали уголовные дела против людей, которые ничего не совершили. Поэтому сейчас очень многие из чиновников делают политические заявления, хотя заместитель генерального прокурора такие заявления по работе как чиновник, как сотрудник правоохранительных органов не может делать, не имеет права. Тем не менее, делают, для того, чтобы в дальнейшем в случае, если будут их преследовать за их противоправные действия говорить, что их преследуют по политическим мотивам. Эти заявления не имеют никаких политических последствий. Уходящая генеральная прокуратура никаким образом не влияет на те процессы, которые будут происходить на Донбассе», — заверил собеседник НСН.
Ранее посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине предложил ввести иностранные войска на территории самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР, а затем разоружить ополченцев. Без согласия Кремля такой сценарий не имеет шансов на претворение в жизнь, заявил в эфире НСН экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, принимавший личное участие и в вооружённом конфликте на юго-востоке Украины, и в боснийской кампании.
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