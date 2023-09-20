Украина признала производителей станков Spinner и DMG Mori спонсорами войны

В сообщении говорится, что решение, как и в прочих подобных случаях, было принято из-за того, что компании продолжают сотрудничать с Россией. В частности, в украинском ведомстве утверждают, что с 2022 года объём поставок продукции Spinner в РФ увеличился на 500%.

«В то время, как немецкий народ оказывает беспрецедентную оборонную помощь Украине, Spinner и DMG Mori продолжают работать с Россией, поддерживая её военный потенциал», - указали в НАПК.

Ранее украинские власти внесли в список международных спонсоров войны компании PepsiCo и Mars, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

