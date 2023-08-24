Украина внесла в список «спонсоров войны» компании Philip Morris и Japan Tobacco
Украинские власти внесли американскую и японскую табачные компании Philip Morris и Japan Tobacco в список «спонсоров войны», сообщает пресс-служба Национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК).
В сообщении говорится, что обе компании «продолжают вести бизнес в России и осуществляют налоговые выплаты в российский бюджет».
В ведомстве заявили, что в 2019 году американские табачники Philip Morris имели в России долю рынка в 30,1%, а объём инвестиций в настоящее время превышает два млрд долларов. Доля Japan Tobacco на российском рынке составляет около 34,9%.
«В 2022 году Philip Morris заявила о намерении продать свой российский бизнес, но попытки заключить такую сделку не имели успеха... Japan Tobacco продолжает производить и продавать свою продукцию в России», - указали в НАПК.
Ранее украинское правительство внесло производителя алкогольной продукции Bacardi Limited в список «спонсоров войны», так как несмотря на обещание покинуть российский рынок, компания продолжает свою работу в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru