Украина признала, что «Газпром» не нарушил контракт в ситуации с Венгрией

Контракт Украины с «Газпромом» позволяет компании менять направление транзита природного газа через территорию Украины. Это подтвердил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

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«"Газпром" имеет такое право по контракту - не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но при этом оплачивать эти мощности (принцип "качай или плати"», - признался Витренко

Ранее Витренко неоднократно заявлял, что полное прекращение транзита газа через территорию Украины создаст для нее и Европы «огромные угрозы».

Новое соглашение Венгрии с «Газпромом» неприятно для украинцев, но не является катастрофой, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко Сергей Терехин.

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Фото: facebook.com/NaftogazGroup
ТЕГИ:НафтогазВенгрияГазпромКонтрактыУкраина
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