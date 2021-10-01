Украина признала, что «Газпром» не нарушил контракт в ситуации с Венгрией

«"Газпром" имеет такое право по контракту - не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но при этом оплачивать эти мощности (принцип "качай или плати"», - признался Витренко

Ранее Витренко неоднократно заявлял, что полное прекращение транзита газа через территорию Украины создаст для нее и Европы «огромные угрозы».

Новое соглашение Венгрии с «Газпромом» неприятно для украинцев, но не является катастрофой, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко Сергей Терехин.

