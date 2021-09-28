«Панические настроения». На Украине оценили потери от контракта Венгрии с «Газпромом»

Он рассказал, что Украина хорошо подготовлена к новому отопительному сезону, и справится с поставками газа для промышленности и домохозяйств. При этом он выразил сомнение насчет того, что эта зима будет холодной, что заставит увеличить поставки газа.

«Последние два года были самыми теплыми за историю метеорологических наблюдений. Отчего следующий год будет жутко холодным и наступит ледниковый период, никто не понимает. У нас самые большие хранилища в Европе, там 80% уже газа есть - наш «Нафтогаз» позаботился, докачал. Так что мы выдержим. Более того, за последнее пять лет в стране и промышленное потребление газа, и потребление домохозяйств упало практически в два раза. Не из-за того, что мы перешли на какие-то биотехнологии. Просто меньше тратить начали. И в теории все можно было бы удовлетворить внутренними поставками. У нас газа полно на Украине. К сожалению, эта добыча как на 20 миллиардах кубометров стояла семь лет назад, так и стоит. Но пока никто не озаботился этой проблемой», - заключил бывший министр экономики Украины.

По условиям контракта с «Газпромом» венгерская сторона будет получать 4,5 миллиарда кубометров газа в год на протяжении всего срока соглашения. Из них 3,5 миллиарда поступят через Сербию и миллиард — через Австрию.

Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что соглашение Венгрии с «Газпромом» наносит серьезный удар по украинско-венгерским отношениям. Украинская сторона примет решительные меры по защите национальных интересов, передает его слова РБК-Украина.

Также в МИД Украины был вызван посол Венгрии в этой стране Иштван Ийдярто, сообщили в пресс-службе ведомства. Сообщается, что такой шаг сделан для того, чтобы донести позицию украинской стороны по газовому контракту Будапешта и «Газпрома».

