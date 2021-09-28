«Панические настроения». На Украине оценили потери от контракта Венгрии с «Газпромом»
Бывший министр экономики Украины назвал новое соглашение о транзите газа в обход страны неприятностью, но не катастрофой.
Новое соглашение Венгрии с «Газпромом» неприятно для украинцев, но не является катастрофой, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко Сергей Терехин. Ранее венгры подписали контракт с российской компанией о поставках газа до 2036 года в обход Украины.
«Конечно, нам неприятно. Венгры брали газ, который поставляется через Украину. Теперь они придумали какую-то конструкцию, достаточно сложную, и, между прочим, газ им теперь будет стоить дороже. Ну, придумали, и что? Для Украины особой трагедии нет. Украина потеряет деньги за транзит, это правда. Потому что раньше были другие точки отбора российского газа через наши магистральные газопроводы. Но это не катастрофа. Я не могу понять панические настроения. Если даже представить себе, что в Европейский союз будет поставляться газ по двум «Северным потокам» и одному «Южному», то все равно потребности в дополнительных поставках газа остаются», - отметил Терехин.
Он рассказал, что Украина хорошо подготовлена к новому отопительному сезону, и справится с поставками газа для промышленности и домохозяйств. При этом он выразил сомнение насчет того, что эта зима будет холодной, что заставит увеличить поставки газа.
«Последние два года были самыми теплыми за историю метеорологических наблюдений. Отчего следующий год будет жутко холодным и наступит ледниковый период, никто не понимает. У нас самые большие хранилища в Европе, там 80% уже газа есть - наш «Нафтогаз» позаботился, докачал. Так что мы выдержим. Более того, за последнее пять лет в стране и промышленное потребление газа, и потребление домохозяйств упало практически в два раза. Не из-за того, что мы перешли на какие-то биотехнологии. Просто меньше тратить начали. И в теории все можно было бы удовлетворить внутренними поставками. У нас газа полно на Украине. К сожалению, эта добыча как на 20 миллиардах кубометров стояла семь лет назад, так и стоит. Но пока никто не озаботился этой проблемой», - заключил бывший министр экономики Украины.
По условиям контракта с «Газпромом» венгерская сторона будет получать 4,5 миллиарда кубометров газа в год на протяжении всего срока соглашения. Из них 3,5 миллиарда поступят через Сербию и миллиард — через Австрию.
Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что соглашение Венгрии с «Газпромом» наносит серьезный удар по украинско-венгерским отношениям. Украинская сторона примет решительные меры по защите национальных интересов, передает его слова РБК-Украина.
Также в МИД Украины был вызван посол Венгрии в этой стране Иштван Ийдярто, сообщили в пресс-службе ведомства. Сообщается, что такой шаг сделан для того, чтобы донести позицию украинской стороны по газовому контракту Будапешта и «Газпрома».
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