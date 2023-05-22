Украина попросила у Швеции истребители Gripen
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил в Telegram, что украинские власти обратились к Швеции с просьбой рассмотреть возможность передачи Киеву шведских истребителей Gripen.
По его словам, эту просьбу он озвучил в ходе переговоров с госсекретарем МИД Швеции Яном Кнутссоном, с которым также обсуждался вопрос полноценного членства Украины в Евросоюзе.
«Проинформировал о выполнении рекомендаций Еврокомиссии по приобретению Украиной членства в ЕС. Он отметил, что мы рассчитываем начать переговоры о полноценном членстве Украины до конца этого года», - написал Стефанчук.
Ранее начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что запад может в ближайшем будущем передать Украине истребители, не исключив, что это будут и шведские Gripen, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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