Украина получит $125 млн военной помощи от США

США выделят Украине $125 млн в качестве военной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Пентагона.

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Соответствующее решение приняла новая администрация США. Как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, бюджет выделяется в рамках содействия Украине в сфере безопасности, в том числе для сохранения территориальной целостности и обеспечения охраны госграниц.

Кроме того, Кирби отметил, что финансирование позволит «улучшить оперативную совместимость с НАТО». Ранее президент США Джозеф Байден, выступая в онлайн-формате на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Россия хочет ослабить НАТО и "европейский проект".




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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:УкраинаСШАПентагон
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