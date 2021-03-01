Украина получит $125 млн военной помощи от США

Соответствующее решение приняла новая администрация США. Как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, бюджет выделяется в рамках содействия Украине в сфере безопасности, в том числе для сохранения территориальной целостности и обеспечения охраны госграниц.

Кроме того, Кирби отметил, что финансирование позволит «улучшить оперативную совместимость с НАТО». Ранее президент США Джозеф Байден, выступая в онлайн-формате на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Россия хочет ослабить НАТО и "европейский проект".









