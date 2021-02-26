Байден: США никогда не признают Крым российским

США «никогда не признают» Крым частью России и продолжат работу над вопросом привлечения РФ к ответственности за «злоупотребления и агрессию» на Украине. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Семь лет назад в этот день Россия нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность своей соседней Украины, когда она вторглась в Крым. <...> В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым — это Украина», — говорится в заявлении американского лидера по случаю годовщины «незаконного вторжения России в Украину».

Как отметил Байден, США не намерены признавать Крым российским и вместе с Украиной будут противостоять действиям РФ, отмечает Газета.ру.

26 февраля 2014 года — пик активизации пророссийских общественных организаций в Крыму и этнически русских жителей региона, несогласных со сменой власти на Украине. В этот день произошли столкновения крымско-татарского Меджлиса и русской общины полуострова на митинге у здания Верховного Совета Крыма, в ходе которых 2 человека погибли, 35 пострадали.

Уже на следующий день силы РФ заняли здания органов власти Крыма, а Верховный Совет отправил в отставку прежнее правительство и назначил главой республики Сергея Аксенова. Новый лидер не признал новое руководство страны и обратился за поддержкой к РФ. Позже в Крыму состоялся референдум, в ходе которого было принято решение о вхождении республики в состав России.

