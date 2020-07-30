Не ЧВК, а ЧОП: посол России объяснил, кого задержали в Минске

Белоруссия усилила пограничный режим, в том числе на участке границы с Россией, после скандала с задержанием в санатории под Минском трех десятков российских граждан, которых назвали бойцами частной военной компании. Согласно официальному сообщению Госпогранкомитета, белорусские пограничники «в рамках выполнения поручений руководства страны усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке». Накануне стало известно, что под Минском были задержаны 33 гражданина России, которых белорусские СМИ назвали сотрудниками частной военной компании Вагнера. Утверждалось, что всего в Белоруссию прибыли более 200 человек для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Вечером того же дня президент страны Александр Лукашенко собрал срочное заседание Совбеза и поручил главе КГБ обратиться в российские госорганы за разъяснением ситуации. Уже сегодня белорусский Следственный комитет сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Информацию о причинах задержания россиян в Белоруссии ждут и в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет, а «есть частные охранные предприятия». «Мы ждем информации, что же совершили россияне в Минске и что стало причиной для их задержания, почему еще якобы 200 россиян разыскиваются на территории Белоруссии», - сказал Песков, дав понять, что Москве недостаточно озвученных накануне причин, по которым россияне показались подозрительными: не употребляли алкоголь и не посещали увеселительных заведений.

В этом ключе выстроены и разъяснения, с которыми выступил посол России в Минске. Задержанные в Белоруссии россияне «могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси», - заявил Дмитрий Мезенцев. По его словам, которые приводит «Интерфакс», в санаторий под Минском они заселились после того, как опоздали на свой рейс. Они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля, а «много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси», - заявил посол.

В истории уже появилась и третья сторона – Украина, Служба безопасности которой уже заявила о намерении добиваться экстрадиции задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер». В ее сообщении говорится, что служба располагает доказательствами военных преступлений ЧВК «Вагнер» на территориях Донецкой и Луганской областей, а потому они «должны предстать перед судом и получить наказание, предусмотренное законодательством Украины».

От подобного развития событий предостерег в эфире НСН первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров: «Это путь в никуда. Наши отношения будут отравлены на многие месяцы, может быть, годы», - сказал сенатор.

