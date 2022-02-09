Украина получила новую партию боеприпасов от США
На Украину прилетел самолет США с новой партией боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Украины.
По словам главы ведомства Алексея Резникова, это десятый самолёт военной помощи от США. Он отметил, что самолет доставил более 80 тонн боеприпасов
С начала 2022 года Украина получила от США 650 тонн боеприпасов. Военная помощь оказывается стране в рамках одобренной администрацией США суммы Украине $200 млн.
Информация о возможном нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.
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