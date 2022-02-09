Украина получила новую партию боеприпасов от США

По словам главы ведомства Алексея Резникова, это десятый самолёт военной помощи от США. Он отметил, что самолет доставил более 80 тонн боеприпасов

С начала 2022 года Украина получила от США 650 тонн боеприпасов. Военная помощь оказывается стране в рамках одобренной администрацией США суммы Украине $200 млн.

Информация о возможном нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.

