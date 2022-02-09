Грызлов: Киев продолжает стягивать войска к Донбассу
Вооруженные силы Украины продолжают наращивать своё присутствие на востоке страны. Об этом заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов по окончании очередного заседания.
По его словам, это происходит на фоне отказа официального Киева от переговоров с самопровозглашёнными республиками Донбасса.
«Сложившаяся ситуация фактически привела к тупику в переговорах по политическим, гуманитарным, экономическим направлениям и вопросам безопасности. Поведение украинской делегации способствует заморозке, а не урегулированию конфликта», - подчеркнул Грызлов.
Он также добавил, что обещания Киева в приверженности Минским соглашениям не изменили его поведение.
Ранее член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что власти Украины не пойдут на добровольное выполнение Минских соглашений.
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