Грызлов: Киев продолжает стягивать войска к Донбассу

Вооруженные силы Украины продолжают наращивать своё присутствие на востоке страны. Об этом заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов по окончании очередного заседания.

По его словам, это происходит на фоне отказа официального Киева от переговоров с самопровозглашёнными республиками Донбасса.

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«Сложившаяся ситуация фактически привела к тупику в переговорах по политическим, гуманитарным, экономическим направлениям и вопросам безопасности. Поведение украинской делегации способствует заморозке, а не урегулированию конфликта», - подчеркнул Грызлов.

Он также добавил, что обещания Киева в приверженности Минским соглашениям не изменили его поведение.

Ранее член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что власти Украины не пойдут на добровольное выполнение Минских соглашений.

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ФОТО: РИА Новости/ Алексей Никольский
ТЕГИ:Минские СоглашенияУкраинаДонбассВойна В Донбассе
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