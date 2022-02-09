Грызлов: Киев продолжает стягивать войска к Донбассу

«Сложившаяся ситуация фактически привела к тупику в переговорах по политическим, гуманитарным, экономическим направлениям и вопросам безопасности. Поведение украинской делегации способствует заморозке, а не урегулированию конфликта», - подчеркнул Грызлов.

Он также добавил, что обещания Киева в приверженности Минским соглашениям не изменили его поведение.

Ранее член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что власти Украины не пойдут на добровольное выполнение Минских соглашений.

