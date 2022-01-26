Украина планирует обсудить на «нормандской» встрече гуманитарные вопросы

Конкретной повестки дня парижской встречи советников лидеров «нормандской четверки» нет, Украина планирует обсудить гуманитарные вопросы и возобновление режима тишины в Донбассе. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Ранее СМИ сообщали, что на переговорах возможно определение даты переговоров Киева с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) об особом статусе Донбасса.

«Могу сказать, о чем планирует говорить украинская делегация. Мы будем говорить о возобновлении режима полного прекращения огня, к сожалению, работающего с большими нарушениями. Будем говорить о гуманитарных вопросах, об открытии пропускных пунктов и будущей работе "нормандского формата"», — написал Ермак в Facebook.

Глава офиса украинского лидера подчеркнул, что позиция Киева остается неизменной: «никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет».

Ермак назвал сообщения о возможных переговорах с представителями ДНР и ЛНР фейками, подчеркнув, что это «инсинуации и манипуляции людей, заинтересованных в срыве переговоров».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Нормандская ВстречаДонбассУкраина
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