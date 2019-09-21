Украина передумала и отправляет делегацию на сессию ПАСЕ

Представлять Украину на сессии ПАСЕ, которая состоится с 30 сентября по 4 октября, будет предыдущий состав делегации страны. Такое заявление сделал в Facebook депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Украинский парламентарий сообщил, что Киев не представил новый состав делегации, поэтому на очередную сессию ПАСЕ отправятся представители делегации, члены которой были утверждены ранее, включая и Гончаренко. Депутат заявил, что таким образом Украина подает «серьезный дипломатический сигнал» против возвращения в ПАСЕ российской делегации без санкций.

Напомним, Украина выступала против возвращения России в ПАСЕ. Российская делегация была лишена ряда прав в ПАСЕ в 2014 году после присоединения Крыма к России. В ответ Москва в 2017 году заморозила выплату взносов в бюджет ассамблеи.