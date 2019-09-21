Глупые амбиции. На Украине оценили бойкот делегатами сессии ПАСЕ
Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН рассказал, как в Европе воспримут отказ украинской делегации от участия в сессии ПАСЕ.
Верховная Рада Украины отказалась от отправки официальных представителей страны для работы на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Такое заявление сделал Богдан Яремко, депутат украинского парламента от партии «Слуга народа».
«Не имея другой возможности реагировать на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с откровенным игнорированием интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию», - написал парламентарий.
Яремко отметил, что данное решение поддержало большинство фракций Рады, сообщает РИА Новости.
Экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что ПАСЕ без Украины обойдется, в отличие от самой Украины.
«Глупые амбиции. Этот демарш ничего хорошего Украине не несет. Предыдущие глупые выходки депутатов должны были уйти в прошлое. Но, к сожалению, сохраняются хамство и невежество. Когда говорят о европейских парламентских традициях, действия украинской делегации, к сожалению, ничего общего с ними не имеют. Да и Европа уже раздражена действиями украинских депутатов в отношении российских журналистов, делегации. Отмечают нетерпимость к мнению других. Почему-то наши депутаты считают, что Украина – в центре Европы. Нет, она остается окраиной Европы», - заявил политик.
Напомним, Украина выступала против возвращения России в ПАСЕ. Российская делегация была лишена ряда прав в ПАСЕ в 2014 году после присоединения Крыма к России. В ответ Москва в 2017 году заморозила выплату взносов в бюджет ассамблеи.
На июньской сессии Парламентская ассамблея Совета Европы восстановила права российской делегации, после этого она смогла вернуться к полноформатной работе.
После этого делегации Польши, Латвии, Литвы, Словакии, Грузии и Эстонии вслед за Украиной решили покинуть сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил член украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев.
В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН заявил, что это не более, чем демарш, да и число стран, бойкотировавших решение вернуть Россию в ПАСЕ, на самом деле преувеличено.
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