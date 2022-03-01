Украина отозвала своих послов из Грузии и Киргизии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посла страны отзывают из Киргизии на консультации, сообщает РИА Новости.

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По его словам, украинские дипломаты реализуют «справедливые и абсолютно необходимые решения» по отношению к странам, предавшим «своё слово и международное право».

«Немедленно отзываем посла из Кыргызстана на консультации за оправдание агрессии против Украины», - заключил украинский лидер.

Кроме того, «за неморальную позицию по отношению к санкциям», был отозван украинский посол в Грузии.

Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что президент Украины Владимир Зеленский выступит на внеочередной сессии ЕП, сообщает RT.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ГрузияВойна На УкраинеВладимир ЗеленскийКиргизияУкраина
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