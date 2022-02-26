Гватемала отозвала посла из России из-за ситуации на Украине

Гватемала приняла решение отозвать своего посла из России из-за военной операции РФ на Украине, заявил президент центральноамериканской республики Алехандро Джамматтеи. Об этом сообщает газета La Prensa Libre.

Федеративные Штаты Микронезии объявили о разрыве дипотношений с Россией

По словам лидера Гватемалы, страна «не приемлет того, что делает Россия».

«Поэтому четыре дня назад я дал указание отозвать посла Гватемалы из России, потому что мы не будем [безучастно] наблюдать за любой атакой на суверенитет любой страны, потому что завтра так могут поступить с нами», — заявил Джамматтеи.

Как отметили в МИД республики, речь не идет о разрыве дипломатических отношений с РФ.

Ранее Чехия и Латвия отозвали своих послов из России для консультаций.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПосолРоссияГватемала
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры