Гватемала отозвала посла из России из-за ситуации на Украине

По словам лидера Гватемалы, страна «не приемлет того, что делает Россия».

«Поэтому четыре дня назад я дал указание отозвать посла Гватемалы из России, потому что мы не будем [безучастно] наблюдать за любой атакой на суверенитет любой страны, потому что завтра так могут поступить с нами», — заявил Джамматтеи.

Как отметили в МИД республики, речь не идет о разрыве дипломатических отношений с РФ.

Ранее Чехия и Латвия отозвали своих послов из России для консультаций.



