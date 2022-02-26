Гватемала отозвала посла из России из-за ситуации на Украине
Гватемала приняла решение отозвать своего посла из России из-за военной операции РФ на Украине, заявил президент центральноамериканской республики Алехандро Джамматтеи. Об этом сообщает газета La Prensa Libre.
По словам лидера Гватемалы, страна «не приемлет того, что делает Россия».
«Поэтому четыре дня назад я дал указание отозвать посла Гватемалы из России, потому что мы не будем [безучастно] наблюдать за любой атакой на суверенитет любой страны, потому что завтра так могут поступить с нами», — заявил Джамматтеи.
Как отметили в МИД республики, речь не идет о разрыве дипломатических отношений с РФ.
Ранее Чехия и Латвия отозвали своих послов из России для консультаций.
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