Снаряд со стороны Украины разрушил дом в Ростовской области

Отмечается, что пострадавших нет. Об этом заявил глава администрации Тарасовского района.

«Митякинское поселение - крыши нет на доме. Жертв нет, никто не пострадал. [Снаряды прилетают со стороны] Украины», - приводит слова собеседника агентство.

Ранее стало известно, что второй снаряд разорвался на территории приграничной с Украиной Ростовской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. О первом попадании сообщили в правоохранительные органы сообщили местные жители.

