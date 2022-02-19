Снаряд со стороны Украины разрушил дом в Ростовской области
Снаряд попал снес крышу жилого дома на хуторе в Митякинском сельском поселении в Ростовской области, находящемся на границе с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что пострадавших нет. Об этом заявил глава администрации Тарасовского района.
«Митякинское поселение - крыши нет на доме. Жертв нет, никто не пострадал. [Снаряды прилетают со стороны] Украины», - приводит слова собеседника агентство.
Ранее стало известно, что второй снаряд разорвался на территории приграничной с Украиной Ростовской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. О первом попадании сообщили в правоохранительные органы сообщили местные жители.
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