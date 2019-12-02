Нидерланды обвинили Россию в намеренном укрытии свидетеля по делу MH17
Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в умышленном отказе выдавать свидетеля по делу о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом Владимира Цемаха. Подобный релиз опубликован на сайте ведомства. Согласно тексту письма, Россия изначально долго тянула с ответом, позволив Цемаху, который не является гражданином РФ, вернуться в ДНР после состоявшегося обмена в сентябре. Таким образом, считают в Голландии, Москва нарушила Европейскую конвенцию о выдаче.
Владимир Цемах – экс-начальник ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики. По мнению украинских спецслужб, мужчина является одним из подозреваемых, которые причастны к крушению «Боинга-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года, разбившегося в Донецкой области.
В результате крушения погибли 298 человек. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Среди подозреваемых — трое россиян и один украинец. Цемаха задержали 4 июля в его доме в Донбассе. В момент крушения лайнера он служил в городе Снежное, недалеко от которого и произошла трагедия.
Нидерланды просили российскую прокуратуру помочь найти Цемаха в начале октября. Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что Цемаха уже допрашивали на территории Украины перед отправкой в Москву в рамках обмена заключенными 7 сентября, власти Нидерландов пытались предотвратить его выдачу.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Медведева вызовут в Думу перед прямой линией Путина
- Организовавший травлю Дзюбы фанат задержан
- После ДТП с 19 жертвами в Забайкалье задержан организатор перевозки
- Нидерланды обвинили Россию в намеренном укрытии свидетеля по делу MH17
- Путин подписал закон об обучении братьев и сестер в одной школе