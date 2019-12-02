Нидерланды обвинили Россию в намеренном укрытии свидетеля по делу MH17

Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в умышленном отказе выдавать свидетеля по делу о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом Владимира Цемаха. Подобный релиз опубликован на сайте ведомства. Согласно тексту письма, Россия изначально долго тянула с ответом, позволив Цемаху, который не является гражданином РФ, вернуться в ДНР после состоявшегося обмена в сентябре. Таким образом, считают в Голландии, Москва нарушила Европейскую конвенцию о выдаче.

Владимир Цемах – экс-начальник ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики. По мнению украинских спецслужб, мужчина является одним из подозреваемых, которые причастны к крушению «Боинга-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года, разбившегося в Донецкой области.