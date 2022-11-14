Украина обратится к G20 с просьбой исключить Россию из состава группы

«Верховная рада Украины обращается к государствам Группы двадцати с предложением исключить Российскую Федерацию из состава Группы двадцати», —говорится в приложении к документу.

Кроме того, депутаты призывают «Большую двадцатку» поддержать продление продовольственной сделки и усилить санкции в отношении России. Также в Раде просят «существенно нарастить» экономическую помощь Киеву и помощь в вопросах безопасности.

В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию необходимо исключить из Совета Безопасности ООН из-за ее «военных преступлений», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

