Украина обратится к G20 с просьбой исключить Россию из состава группы
Группа украинских парламентариев внесла в Верховную раду проект заявления об обращении к G20 с просьбой исключить Россию из состава группы. Об этом сообщает РИА Новости.
«Верховная рада Украины обращается к государствам Группы двадцати с предложением исключить Российскую Федерацию из состава Группы двадцати», —говорится в приложении к документу.
Кроме того, депутаты призывают «Большую двадцатку» поддержать продление продовольственной сделки и усилить санкции в отношении России. Также в Раде просят «существенно нарастить» экономическую помощь Киеву и помощь в вопросах безопасности.
В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию необходимо исключить из Совета Безопасности ООН из-за ее «военных преступлений», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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