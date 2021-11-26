Молдавия оплатила долг перед «Газпромом»

Сумма задолженности перед российским газовым холдингом состояла около $74 млн. Она возникла из-за того, что «Молдовагаз» покупал газ по $790 за 1 тыс., а потребители платили по тарифу $150 за 1 тыс. кубометров.

Ранее «Газпром» пригрозил Кишинёву прекратить поставки газа в Молдавию, если долг за газ не будет погашен. Официальный представитель газового холдинга Сергей Куприянов подчеркнул, что своевременная оплата долга была важным условием договора между «Газпромом» и «Молдовагазом».

