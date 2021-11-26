Молдавия оплатила долг перед «Газпромом»
Молдавский парламент выделил $75 млн для погашения долга за поставки газа перед «Газпромом».
«Молдовагаз» смог закрыть платежи за поставленный «Газпромом» газ в октябре и внёс аванс в 50% за ноябрь.
Сумма задолженности перед российским газовым холдингом состояла около $74 млн. Она возникла из-за того, что «Молдовагаз» покупал газ по $790 за 1 тыс., а потребители платили по тарифу $150 за 1 тыс. кубометров.
Ранее «Газпром» пригрозил Кишинёву прекратить поставки газа в Молдавию, если долг за газ не будет погашен. Официальный представитель газового холдинга Сергей Куприянов подчеркнул, что своевременная оплата долга была важным условием договора между «Газпромом» и «Молдовагазом».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru