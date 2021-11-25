В Киеве назвали способ заставить Россию продлить транзит газа

Он считает, что только давление на российский проект может заставить российские власти «сделать жест доброй воли» по отношению к Украине. Гончар отметил, что продление соглашения о транзите газа через Украину в настоящее время «не входит в планы России».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что обязательства компании по транзиту газа через украинскую ГТС в 2021 году будут перевыполнены.



