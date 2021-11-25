В Киеве назвали способ заставить Россию продлить транзит газа

Россия пойдет на продление соглашения о транзите газа через Украину или подпишет новый договор, если Запад не позволит Москве запустить трубопровод «Северный поток — 2», пишет в «Главреде» президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

«Газпром» не стал бронировать на декабрь допмощности ГТС Украины

Он считает, что только давление на российский проект может заставить российские власти «сделать жест доброй воли» по отношению к Украине. Гончар отметил, что продление соглашения о транзите газа через Украину в настоящее время «не входит в планы России».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что обязательства компании по транзиту газа через украинскую ГТС в 2021 году будут перевыполнены.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2Газ
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