В Киеве назвали способ заставить Россию продлить транзит газа
Россия пойдет на продление соглашения о транзите газа через Украину или подпишет новый договор, если Запад не позволит Москве запустить трубопровод «Северный поток — 2», пишет в «Главреде» президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.
Он считает, что только давление на российский проект может заставить российские власти «сделать жест доброй воли» по отношению к Украине. Гончар отметил, что продление соглашения о транзите газа через Украину в настоящее время «не входит в планы России».
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что обязательства компании по транзиту газа через украинскую ГТС в 2021 году будут перевыполнены.
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