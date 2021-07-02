Украина может получить от США 2 млн доз вакцины Moderna

По словам Ляшко, поставка планируется в июле в рамках механизма COVAX. Министр также отметил, что в ближайшем будущем Украина получит 5,32 млн доз китайской вакцины Coronavac, 2 млн доз вакцины Pfizer.

Ранее сообщалось, что Китай предположительно угрожал заблокировать предназначенную Украине поставку 500 тысяч доз вакцины от коронавируса, если Киев поддержит в ООН документ с призывом к изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне. Об этом сообщало агентство Associated Press, ссылаясь на источники в структурах ООН.