Украина может получить от США 2 млн доз вакцины Moderna

Глава украинского Минздрава Виктор Ляшко заявил, что США пообещали поставить стране 2 млн доз вакцины Moderna. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Петербурге вакцинацию прошли более 900 тысяч человек

По словам Ляшко, поставка планируется в июле в рамках механизма COVAX. Министр также отметил, что в ближайшем будущем Украина получит 5,32 млн доз китайской вакцины Coronavac, 2 млн доз вакцины Pfizer.

Ранее сообщалось, что Китай предположительно угрожал заблокировать предназначенную Украине поставку 500 тысяч доз вакцины от коронавируса, если Киев поддержит в ООН документ с призывом к изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне. Об этом сообщало агентство Associated Press, ссылаясь на источники в структурах ООН.

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Фото: pfizer.ru
ТЕГИ:СШАУкраинаВакцина
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