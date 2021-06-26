СМИ: Китай пригрозил Украине заблокировать поставку 500 тысяч доз вакцины от COVID-19

Китай предположительно угрожал заблокировать предназначенную Украине поставку 500 тысяч доз вакцины от коронавируса, если Киев поддержит в ООН документ с призывом к изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на источники в структурах ООН.

По данным агентства, Украина присоединилась к заявлению, призывающему Пекин разрешить доступ независимых наблюдателей в Синьцзян. Документ представила Канада на Совете по правам человека в Женеве, заявление поддержали более 40 стран. Однако позже Украина отозвала свою подпись, и по данным Associated Press, на решение повлияла угроза со стороны Китая.

«В четверг Украина исключила свое имя из списка поддержавших [документ] государств после того, как китайские власти предупредили Киев, что заблокируют запланированную поставку не менее 500 тысяч доз вакцины против COVID-19 в Украину, если она этого не сделает, заявили дипломаты из двух западных стран», — сообщает агентство.

Отмечается, что Украина договорилась о покупке 1,9 млн доз китайской вакцины Sinovac. По состоянию на начало мая Киев получил 1,2 млн доз.

