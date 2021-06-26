СМИ: Китай пригрозил Украине заблокировать поставку 500 тысяч доз вакцины от COVID-19
Китай предположительно угрожал заблокировать предназначенную Украине поставку 500 тысяч доз вакцины от коронавируса, если Киев поддержит в ООН документ с призывом к изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на источники в структурах ООН.
По данным агентства, Украина присоединилась к заявлению, призывающему Пекин разрешить доступ независимых наблюдателей в Синьцзян. Документ представила Канада на Совете по правам человека в Женеве, заявление поддержали более 40 стран. Однако позже Украина отозвала свою подпись, и по данным Associated Press, на решение повлияла угроза со стороны Китая.
«В четверг Украина исключила свое имя из списка поддержавших [документ] государств после того, как китайские власти предупредили Киев, что заблокируют запланированную поставку не менее 500 тысяч доз вакцины против COVID-19 в Украину, если она этого не сделает, заявили дипломаты из двух западных стран», — сообщает агентство.
Отмечается, что Украина договорилась о покупке 1,9 млн доз китайской вакцины Sinovac. По состоянию на начало мая Киев получил 1,2 млн доз.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+20 393 / сут.
Умерли
132 тыс.+601 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+14 024 / сут.
- СМИ: Китай пригрозил Украине заблокировать поставку 500 тысяч доз вакцины от COVID-19
- Американская разведка назвала НЛО угрозой национальной безопасности
- Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 в Черногории
- Илон Маск пошутил о Наполеоне и России
- Германия ужесточит правила въезда из России и Португалии из-за коронавируса
- Санкт-Петербург примет гонку «Формулы-1» в 2023 году
- На Украине заявили, что Зеленский хочет передать России часть страны
- Неизвестные обстреляли вертолет президента Колумбии
- Меркель: ЕС продолжит искать форматы диалога с Россией
- Россия запросила у США данные о гражданстве пострадавших при обрушении дома во Флориде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru