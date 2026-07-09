Комментируя слова соучредителя компании Fire Point Дениса Штилермана о том, что осенью Украина может впервые нанести удар по территории РФ собственной баллистической ракеты, парламентарий указал, что речь идёт о европеском вооружении, которое Киев намерен выдать за свои разработки.

«Штилерман — мошенник, который раздает интервью на фоне раскрашенного макета и помогает отмывать западные деньги Зеленскому», — отметил депутат.

Журавлев добавил, что у России есть комплексы С-400 и С-500, созданные для перехвата баллистических целей.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским в Анкаре признал военную мощь России, сообщает Ura.ru.