В Госдуме заявили, что украинской баллистической ракеты не существует
Украинской баллистической ракеты не существует. Какм сообщает «Лента.ру», об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Комментируя слова соучредителя компании Fire Point Дениса Штилермана о том, что осенью Украина может впервые нанести удар по территории РФ собственной баллистической ракеты, парламентарий указал, что речь идёт о европеском вооружении, которое Киев намерен выдать за свои разработки.
«Штилерман — мошенник, который раздает интервью на фоне раскрашенного макета и помогает отмывать западные деньги Зеленскому», — отметил депутат.
Журавлев добавил, что у России есть комплексы С-400 и С-500, созданные для перехвата баллистических целей.
Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским в Анкаре признал военную мощь России, сообщает Ura.ru.
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