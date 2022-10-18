Украина хочет разорвать дипотношения с Ираном
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев должен разорвать дипломатических отношений с Ираном. Об этом он заявил во время брифинга, передает «Европейская правда».
По словам министра, он направил соответствующее предложение президенту Владимиру Зеленскому. Киев обвиняет Тегеран в поставке военных дронов России, которые используются для ведения боевых действий на Украине.
Кулеба отметил, что Украина никогда не занимала антииранскую позицию, однако сейчас, по его словам, Иран «стал участником преступления агрессии и преступлений России». Министр добавил, что речь о восстановлении отношений возможно будет вести только когда страна прекратит поставлять оружие России.
Ранее The Washington Post утверждала, что Иран отправил в Россию партию военных беспилотников. По информации издания, Москва получила как минимум два типа БПЛА — Mohajer-6 и Shahed. Накануне «Герани-2» были замечены в ходе атак на Киев и другие украинские города. При этом Россия отрицает покупку дронов у Ирана. Тегеран также отрицает поставку Москве беспилотников.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС проведет исследование по вопросу применения Россией иранских дронов в ходе военных действий на территории Украины.
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