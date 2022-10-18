Украина хочет разорвать дипотношения с Ираном

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев должен разорвать дипломатических отношений с Ираном. Об этом он заявил во время брифинга, передает «Европейская правда».

По словам министра, он направил соответствующее предложение президенту Владимиру Зеленскому. Киев обвиняет Тегеран в поставке военных дронов России, которые используются для ведения боевых действий на Украине.

Песков: Кремль не располагает информацией о покупке Россией иранских беспилотников

Кулеба отметил, что Украина никогда не занимала антииранскую позицию, однако сейчас, по его словам, Иран «стал участником преступления агрессии и преступлений России». Министр добавил, что речь о восстановлении отношений возможно будет вести только когда страна прекратит поставлять оружие России.

Ранее The Washington Post утверждала, что Иран отправил в Россию партию военных беспилотников. По информации издания, Москва получила как минимум два типа БПЛА — Mohajer-6 и Shahed. Накануне «Герани-2» были замечены в ходе атак на Киев и другие украинские города. При этом Россия отрицает покупку дронов у Ирана. Тегеран также отрицает поставку Москве беспилотников.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС проведет исследование по вопросу применения Россией иранских дронов в ходе военных действий на территории Украины.


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ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиИран
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