Украина хочет разорвать дипотношения с Ираном

Кулеба отметил, что Украина никогда не занимала антииранскую позицию, однако сейчас, по его словам, Иран «стал участником преступления агрессии и преступлений России». Министр добавил, что речь о восстановлении отношений возможно будет вести только когда страна прекратит поставлять оружие России.

Ранее The Washington Post утверждала, что Иран отправил в Россию партию военных беспилотников. По информации издания, Москва получила как минимум два типа БПЛА — Mohajer-6 и Shahed. Накануне «Герани-2» были замечены в ходе атак на Киев и другие украинские города. При этом Россия отрицает покупку дронов у Ирана. Тегеран также отрицает поставку Москве беспилотников.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС проведет исследование по вопросу применения Россией иранских дронов в ходе военных действий на территории Украины.



