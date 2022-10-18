Песков: Кремль не располагает информацией о покупке Россией иранских беспилотников
Россия использует беспилотные летательные аппараты собственного производства, вопрос о закупке иранских дронов следует переадресовать Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщали, что Иран якобы поставляет РФ свои беспилотники. Песков уже опровергал подобные заявления, называя их вбросами.
Отвечая на вопрос о покупке или использовании Россией иранских аппаратов, пресс-секретарь подчеркнул, что Кремль «не располагает такой информацией».
«Используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями. Все остальные вопросы можно адресовать Минобороны», — цитирует Пескова ТАСС.
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