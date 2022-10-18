Песков: Кремль не располагает информацией о покупке Россией иранских беспилотников

Ранее СМИ сообщали, что Иран якобы поставляет РФ свои беспилотники. Песков уже опровергал подобные заявления, называя их вбросами.

Отвечая на вопрос о покупке или использовании Россией иранских аппаратов, пресс-секретарь подчеркнул, что Кремль «не располагает такой информацией».

«Используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями. Все остальные вопросы можно адресовать Минобороны», — цитирует Пескова ТАСС.

