Власти Киева переименовали ещё 32 объекта, связанных с Россией и СССР
Депутаты Киевского городского совета приняли решение о переименовании ещё 32 улиц, переулков и бульваров, которые связаны с Россией и Советским Союзом.
В заявлении, которое опубликовано на официальном сайте горсовета украинской столицы, уточняется, что бульвар Дружбы Народов переименован в бульвар имени основоположника украинской армии Николая Михновского, улица Зои Космодемьянской стала улицей Софии Галечко, а переулок Тургенева назвали в честь австрийского украинофила Александра Барвинского.
Кроме того, были переименованы улицы Кутузова, Достоевского и другие.
Пакет законов о декоммунизации на Украине вступил в силу в мае 2015 года, с тех пор в Киеве переименовали уже 237 городских объектов.
Рее территории в районе посольства США в Москве присвоили наименование «площадь Донецкой Народной Республики», сообщает RT.
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