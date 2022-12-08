Власти Киева переименовали ещё 32 объекта, связанных с Россией и СССР

Депутаты Киевского городского совета приняли решение о переименовании ещё 32 улиц, переулков и бульваров, которые связаны с Россией и Советским Союзом.

На сайт офиса Зеленского внесли петицию о переименовании России в Московию

В заявлении, которое опубликовано на официальном сайте горсовета украинской столицы, уточняется, что бульвар Дружбы Народов переименован в бульвар имени основоположника украинской армии Николая Михновского, улица Зои Космодемьянской стала улицей Софии Галечко, а переулок Тургенева назвали в честь австрийского украинофила Александра Барвинского.

Кроме того, были переименованы улицы Кутузова, Достоевского и другие.

Пакет законов о декоммунизации на Украине вступил в силу в мае 2015 года, с тех пор в Киеве переименовали уже 237 городских объектов.

Рее территории в районе посольства США в Москве присвоили наименование «площадь Донецкой Народной Республики», сообщает RT.

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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