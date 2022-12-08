В заявлении, которое опубликовано на официальном сайте горсовета украинской столицы, уточняется, что бульвар Дружбы Народов переименован в бульвар имени основоположника украинской армии Николая Михновского, улица Зои Космодемьянской стала улицей Софии Галечко, а переулок Тургенева назвали в честь австрийского украинофила Александра Барвинского.

Кроме того, были переименованы улицы Кутузова, Достоевского и другие.

Пакет законов о декоммунизации на Украине вступил в силу в мае 2015 года, с тех пор в Киеве переименовали уже 237 городских объектов.

Рее территории в районе посольства США в Москве присвоили наименование «площадь Донецкой Народной Республики», сообщает RT.