Украина грозит России «гамбургскими» санкциями из-за своих моряков

Украина намерена добиться от ФРГ введения новых антироссийских санкций в том случае, если останется невыполненным решение Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков, арестованных РФ в Керчи. Об этом заявил посол Украины в Германии Мельник.

«Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых, гамбургских, санкций в отношении России», — сообщил дипломат.

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву ведет свою работу в Гамбурге.