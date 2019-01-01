Украина грозит России «гамбургскими» санкциями из-за своих моряков
Украина намерена добиться от ФРГ введения новых антироссийских санкций в том случае, если останется невыполненным решение Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков, арестованных РФ в Керчи. Об этом заявил посол Украины в Германии Мельник.
«Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых, гамбургских, санкций в отношении России», — сообщил дипломат.
Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву ведет свою работу в Гамбурге.
По заявлению Мельника, он обратился к главе МИД Хайко Мааса с призывом потребовать от Москвы незамедлительного исполнения решения гамбургского трибунала об освобождении украинских моряков.
Международного трибунала ООН по морскому праву постановил, что России необходимо освободить украинских военных, арестованных в Керченском проливе, суда - вернуть Украине. Отмечается, что судьи не требуют от России прекращения уголовного дела в отношении украинских моряков, нарушивших территориальные границы России.
Ранее заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов в эфире НСН предложил возможный сценарий развития событий в связи с решением трибунала ООН по морскому праву.
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