В России примут к сведению решение международного трибунала ООН по делу украинских моряков
Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов в эфире НСН заявил о необходимости двусторонних консультаций с Украиной по делу арестованных в Керчи украинских военных моряков.
Международный трибунал Организации Объединенных Наций по морскому праву постановил, что Россия обязана освободить задержанных в Керченском проливе моряков. Кроме того, государство должно вернуть суда Украине. Об этом 25 мая объявил глава трибунала Пак Чжин Хен.
Речь идет о двух артиллерийских катерах «Бердянск» и «Никополь» и рейдовом буксире «Яны Капуе», а также о 24 военнослужащих.
Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов в эфире НСН назвал коллизией решение международного трибунала ООН по морскому праву. Дипломат пояснил, что вопросы, связанные с задержанием или освобождением военных моряков, не входили в прямые компетенции данного органа.
«Конечно, решение серьезное. Мы примем его к сведению. Но есть ряд вопросов. Международный трибунал ООН по морскому праву создавался для предотвращения столкновения на океанических пространствах при эксплуатации морского дна. То есть, для решения «хозяйственных» вопросов. И тематика, которую поднял сейчас трибунал, по взаимной договоренности сторон не очень плотно входила в пакет разрабатываемых статусов в отношении данной организации. То, что сейчас случилось – это очень сложная коллизия. Это не то, ради чего этот орган создавался», - заявил Бакланов.
В качестве выхода из ситуации он назвал двусторонние переговоры России с новым руководством Украины.
«Нужны двусторонние консультации между Россией и Украиной в духе существующего между нашими государствами соглашения от 2003 года. В нем прописано, как подобные коллизии должны устраняться. Думаю, надо идти по этому пути. Но Украина должна принять к сведению, что, по российскому законодательству, зафиксировано нарушение территориальных вод РФ. Мы квалифицировали этот факт однозначно», - напомнил дипломат.
По словам Андрея Бакланова, освобождение украинских моряков также может быть рассмотрено в ходе двусторонних международных консультаций.
«Что касается гуманитарных аспектов, то есть освобождения экипажа корабля, этот вопрос будет рассматриваться в отдельном пакете решений. Этот вопрос надо попробовать решить на двусторонней основе с новый украинским руководством», - сказал заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов.
Ранее адвокат Виктор Цымбал в беседе с НСН рассказал, какие факторы влияли на решение Международного трибунала по морскому праву о задержании Россией экипажей украинских ВМС в Керченском проливе.
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