В России примут к сведению решение международного трибунала ООН по делу украинских моряков

Международный трибунал Организации Объединенных Наций по морскому праву постановил, что Россия обязана освободить задержанных в Керченском проливе моряков. Кроме того, государство должно вернуть суда Украине. Об этом 25 мая объявил глава трибунала Пак Чжин Хен.

Речь идет о двух артиллерийских катерах «Бердянск» и «Никополь» и рейдовом буксире «Яны Капуе», а также о 24 военнослужащих.

Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов в эфире НСН назвал коллизией решение международного трибунала ООН по морскому праву. Дипломат пояснил, что вопросы, связанные с задержанием или освобождением военных моряков, не входили в прямые компетенции данного органа.

«Конечно, решение серьезное. Мы примем его к сведению. Но есть ряд вопросов. Международный трибунал ООН по морскому праву создавался для предотвращения столкновения на океанических пространствах при эксплуатации морского дна. То есть, для решения «хозяйственных» вопросов. И тематика, которую поднял сейчас трибунал, по взаимной договоренности сторон не очень плотно входила в пакет разрабатываемых статусов в отношении данной организации. То, что сейчас случилось – это очень сложная коллизия. Это не то, ради чего этот орган создавался», - заявил Бакланов.