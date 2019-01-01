В России ожидают политизированное решение Международного трибунала по делу украинских моряков
Адвокат в беседе с НСН рассказал, какие факторы могут повлиять на решение Международного трибунала по морскому праву о задержании Россией экипажей украинских ВМС в Керченском проливе.
В Международном трибунале по морскому праву (МТМП) 10 мая пройдут слушания по делу задержанных моряков. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
Речь идет об инциденте, который произошел в Керченском проливе. В ноябре прошлого года были задержаны корабли украинских ВМС вместе с их экипажами.
Зеркаль сообщила, что, несмотря на «последовательный отказ России» от участия в слушаниях, они «состоятся, как запланировано». Она уточнила, что трибунал примет решение до конца месяца.
Адвокат Виктор Цымбал в интервью НСН заявил, что в ходе слушаний в МТМП будут представлены позиции всех сторон, включая российскую, и достаточно спорный вопрос будет рассмотрен на международном уровне.
«Думаю, будут представлены все мнения, и мнение наших юристов будет учтено. Есть опасность, что Международный трибунал по морскому праву в угоду политических интересов может пойти на дискриминацию российских интересов, вынеся решение даже в нарушение международного права и наших договоренности с сопредельной Украиной по Керченскому проливу. Может сработать «телефонное право» против России, так как есть пул государств, которые ввели санкции против России и оказывают давление на международные, в том числе и правовые, организации. Эти государства считают, что действия ВМФ РФ в Керченкском проливе нарушают международные договоренности. Под давлением США и некоторых европейских стран международный трибунал может принять политизированное решение», - сделал вывод юрист.
Говоря о выполнении решения МТМП, Виктор Цымбал отметил, что Россия остается в системе международного права, является участником ООН и многих европейских комиссий, а также выполняет все решения судов, связанных с соблюдением прав человека.
Ранее член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН заявил, что нарушителей границы будут задерживать «в прямом эфире» независимо от национальности.
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