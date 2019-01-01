В России ожидают политизированное решение Международного трибунала по делу украинских моряков

В Международном трибунале по морскому праву (МТМП) 10 мая пройдут слушания по делу задержанных моряков. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

Речь идет об инциденте, который произошел в Керченском проливе. В ноябре прошлого года были задержаны корабли украинских ВМС вместе с их экипажами.

Зеркаль сообщила, что, несмотря на «последовательный отказ России» от участия в слушаниях, они «состоятся, как запланировано». Она уточнила, что трибунал примет решение до конца месяца.