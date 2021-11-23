Украина готовит к мобилизации более 200 тысяч солдат в резерве

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна готова призвать к службе более 200 тыс. военных в резерве. Об этом сообщает «Страна.ua».

Резников подчеркнул, что с 1 января в силу вступает закон о национальном сопротивлении и всеохватывающей обороне. По словам министра обороны Украины, в резерве находятся не только мужчины, но и женщины, которые имеют опыт службы в армии.

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Ранее Bloomberg сообщил, что по мнению разведки США, Россия готовится напасть на Украину в 2022 году. Резников отметил, что учитывая эту информацию, Украина готова действовать «на опережение».

Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что если война между Россией и Украиной всё же начнётся, то будет непродолжительной и кровопролитной.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:РоссияУкраина
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