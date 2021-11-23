Украина готовит к мобилизации более 200 тысяч солдат в резерве
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна готова призвать к службе более 200 тыс. военных в резерве. Об этом сообщает «Страна.ua».
Резников подчеркнул, что с 1 января в силу вступает закон о национальном сопротивлении и всеохватывающей обороне. По словам министра обороны Украины, в резерве находятся не только мужчины, но и женщины, которые имеют опыт службы в армии.
Ранее Bloomberg сообщил, что по мнению разведки США, Россия готовится напасть на Украину в 2022 году. Резников отметил, что учитывая эту информацию, Украина готова действовать «на опережение».
Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что если война между Россией и Украиной всё же начнётся, то будет непродолжительной и кровопролитной.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 996 / сут.
Умерли
267 тыс.+1 243 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 051 / сут.
- Украина готовит к мобилизации более 200 тысяч солдат в резерве
- Путин поручил наградить сборную России, победившую на EuroSkills в Граце
- Мурашко заявил о сокращении числа больных COVID-19 на 14%
- Минфин США ввёл санкции против компании и судна, связанных с «Северным потоком - 2»
- Губернатор Амурской области предложил выдавать QR-коды неофициально переболевшим
- Метеоролог предупредил о надвигающемся на Подмосковье циклоне
- Названы страны, которые могут признать российские COVID-сертификаты
- Глава СК обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через соцсети
- В Петербурге школьница покончила с собой из-за ссоры с матерью
- Заслуженный учитель РФ поспорил с Бастрыкиным из-за ЕГЭ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru