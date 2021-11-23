Украина готовит к мобилизации более 200 тысяч солдат в резерве

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна готова призвать к службе более 200 тыс. военных в резерве. Об этом сообщает «Страна.ua».

Резников подчеркнул, что с 1 января в силу вступает закон о национальном сопротивлении и всеохватывающей обороне. По словам министра обороны Украины, в резерве находятся не только мужчины, но и женщины, которые имеют опыт службы в армии.