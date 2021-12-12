Путин ответил на вопрос, чем лично для него стал распад СССР
Президент России Владимир Путин воспринял распад СССР как трагедию - как распад исторической России. Об этом он рассказал в эфире канала «Россия 1» в фильме «Россия. Новейшая история».
«Такой же трагедией, как и для подавляющего большинства граждан страны. Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз», — цитирует ответ Путина на вопрос, чем лично для него стал распад СССР, Газета.ru.
Ранее Путин сказал, что в России в 1990-е годы шла гражданская война, тяжелой была экономическая ситуация вэкономической сфере и в вооруженных силах.
«Ситуация была очень сложной, и это касалось внутреннего состояния всего государства, всех его составляющих. Это касалось экономики, это касалось правоохранительной сферы и вооруженных сил… Это касалось того, что, по сути, в стране шла гражданская война», — заявил президент России.
Накануне в тизере фильма «Новейшая история», который обнародовал телеканал «Россия 24», Путин рассказал, что подрабатывал «извозом» в 1990-е годы. президент отметил, что ему неприятно об этом говорить.
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