Путин ответил на вопрос, чем лично для него стал распад СССР

«Такой же трагедией, как и для подавляющего большинства граждан страны. Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз», — цитирует ответ Путина на вопрос, чем лично для него стал распад СССР, Газета.ru.

Ранее Путин сказал, что в России в 1990-е годы шла гражданская война, тяжелой была экономическая ситуация вэкономической сфере и в вооруженных силах.

«Ситуация была очень сложной, и это касалось внутреннего состояния всего государства, всех его составляющих. Это касалось экономики, это касалось правоохранительной сферы и вооруженных сил… Это касалось того, что, по сути, в стране шла гражданская война», — заявил президент России.

Накануне в тизере фильма «Новейшая история», который обнародовал телеканал «Россия 24», Путин рассказал, что подрабатывал «извозом» в 1990-е годы. президент отметил, что ему неприятно об этом говорить.

