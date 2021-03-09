В ЛНР сообщили о прибытии иностранных военных в Донбасс
Инструкторы из-за рубежа прибыли в Донбасс для подготовки снайперов вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
По данным оборонного ведомства, группа иностранных военных прибыла в район контролируемого Киевом населенного пункта Геевка.
«Главной задачей иностранцев является подготовка снайперов из состава десантных подразделений ВСУ для проведения провокаций, запланированных украинским командованием на весну этого года», — цитирует Филипоненко РИА Новости.
Отмечается, что иностранные военные — уроженцы Польши и Литвы, в 2014-2015 годах они участвовали в военной операции в Донбассе на стороне Киева.
Кроме того, по данным ЛНР, украинские силовики получили 30 снайперских винтовок образца НАТО, а также боеприпасы к ним. Народная милиция ЛНР ожидает увеличения провокаций со стороны ВСУ в ближайшее время.
Ранее первый замминистра информации самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Бессонов заявил, что украинские силовики готовятся к масштабному наступлению в Донбассе и стягивают бронетехнику в регион.
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