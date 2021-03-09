В ЛНР сообщили о прибытии иностранных военных в Донбасс

По данным оборонного ведомства, группа иностранных военных прибыла в район контролируемого Киевом населенного пункта Геевка.

«Главной задачей иностранцев является подготовка снайперов из состава десантных подразделений ВСУ для проведения провокаций, запланированных украинским командованием на весну этого года», — цитирует Филипоненко РИА Новости.

Отмечается, что иностранные военные — уроженцы Польши и Литвы, в 2014-2015 годах они участвовали в военной операции в Донбассе на стороне Киева.

Кроме того, по данным ЛНР, украинские силовики получили 30 снайперских винтовок образца НАТО, а также боеприпасы к ним. Народная милиция ЛНР ожидает увеличения провокаций со стороны ВСУ в ближайшее время.

Ранее первый замминистра информации самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Бессонов заявил, что украинские силовики готовятся к масштабному наступлению в Донбассе и стягивают бронетехнику в регион.

