Украина анонсировала новые переговоры Зеленского и Путина

Однако он уточнил, что конкретных договоренностей дате переговоров пока нет. Пристайко напомнил, что предыдущий диалог глав государств был посвящен освобождению Украинских моряков, а также других пленных. По его словам Зеленский готов обсуждать этот вопрос ежедневно, до тех пор, пока не будет достигнут хотя бы малейший прогресс.

Пристайко также отметил, что общение с Путиным не является для Зеленского каким-то табу, если это поможет освободить украинских граждан.

Ранее сообщалось, что рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» стремительно падает с 50% до 41,6% за неделю до выборов, сообщают российские СМИ. Есть также предположение, что он может снизиться до 35%. Политологи связывают это с бездействием партии. В эфире НСН глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко опроверг данные о существенном падении рейтинга партии президента.