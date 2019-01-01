Украина анонсировала новые переговоры Зеленского и Путина
Еще одни телефонные перегоры могут пройти между главой Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал заместитель главы офиса украинского лидера Вадим Пристайко.
Однако он уточнил, что конкретных договоренностей дате переговоров пока нет. Пристайко напомнил, что предыдущий диалог глав государств был посвящен освобождению Украинских моряков, а также других пленных. По его словам Зеленский готов обсуждать этот вопрос ежедневно, до тех пор, пока не будет достигнут хотя бы малейший прогресс.
Пристайко также отметил, что общение с Путиным не является для Зеленского каким-то табу, если это поможет освободить украинских граждан.
Ранее сообщалось, что рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» стремительно падает с 50% до 41,6% за неделю до выборов, сообщают российские СМИ. Есть также предположение, что он может снизиться до 35%. Политологи связывают это с бездействием партии. В эфире НСН глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко опроверг данные о существенном падении рейтинга партии президента.
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