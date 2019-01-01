Зеленский заявил о планах провести на Украине Олимпийские игры

Владимир Зеленский заявил о возможности Украины принять Олимпийские игры. Как отмечает РИА Новости, для этого президент страны поручил разработать стратегический план. Об этом глава государства заявил на встрече с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой.

По словам Владимира Зеленского, в настоящий момент стране нужно развивать спортивную инфраструктуру, которую позже можно будет использовать для проведения Игр. Глава государства отметил, что на создание таких объектов из бюджета страны средства необходимо выделять ежегодно.

Между тем, Сергей Бубка заявил, что, по прогнозам, Украина может подать заявки на зимнюю Олимпиаду в 2030 году или летнюю, которая состоится двумя годами позже. При этом он подчеркнул, что наиболее реалистичным планом является проведение на Украине следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр.

Ранее НСН писала, что брейк-данс официально включили в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже. В новом виде спорта 16 мужчин и 16 женщин разыграют два комплекта наград.

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа.

Брейк-данс зарождался в конце 60-х годов, но принято считать, что как отдельный танец он сформировался к 1973 году, отмечает RT.



