Уиткофф: Украина преуменьшает прогресс на переговорах
Украинская сторона преуменьшает прогресс, достигнутый на переговорах по урегулированию конфликта. Как пишет RT, такое заявление сделал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
В интервью Bloomberg он отметил, что согласен с Киевом, считающим, что прогресс достигнут на 90%. При этом Уиткофф указал, что «за прошедшие выходные удалось добиться ещё более значительных успехов».
«Но сейчас я воспользуюсь их словами. По словам украинцев, прогресс больше, чем за последние три-четыре года», - добавил спецпосланник.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует 22 января провести встречу с Уиткоффом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уиткофф: Украина преуменьшает прогресс на переговорах
- На каких тарифах введут плату за безлимитный интернет
- Дроппер со стройки: Сколько банковских карт разрешат иметь мигрантам в России
- Протокол о пропаганде ЛГБТ был составлен на владельца сети «Читай-город»
- В молдавской оппозиции назвали абсурдом ликвидацию страны через референдум
- РОАД: Больше половины автомобилей в России старше 10 лет
- Аэропорт «Домодедово» повторно выставят на продажу с понижением цены
- Россиянам подсказали, как не заразиться вирусами от устриц
- Уиткофф заявил, что 22 января вместе с Кушнером отправится в Россию
- Население не поймет: Зачем Польша отказалась от определений «муж» и «жена»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru