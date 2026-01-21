Уиткофф: Украина преуменьшает прогресс на переговорах

Украинская сторона преуменьшает прогресс, достигнутый на переговорах по урегулированию конфликта. Как пишет RT, такое заявление сделал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

В интервью Bloomberg он отметил, что согласен с Киевом, считающим, что прогресс достигнут на 90%. При этом Уиткофф указал, что «за прошедшие выходные удалось добиться ещё более значительных успехов».

«Но сейчас я воспользуюсь их словами. По словам украинцев, прогресс больше, чем за последние три-четыре года», - добавил спецпосланник.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует 22 января провести встречу с Уиткоффом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
