Уиткофф допустил для Украины подобие пятой статьи устава НАТО

Вашингтон рассматривает в качестве гарантий безопасности для Украины подобие пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне. Как пишет RT, об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Зеленский анонсировал переговоры Украины и США в Женеве

В ходе украинского форума YES Meeting он отметил, что, в отличие от Европы, которая предлагает «множество гарантий безопасности», Вашингтон даст Киеву «то, что подкрепит их».

«Думаю, что всё начинается с подобия статьи пятой», — указал спецпредставитель.

Ранее Уиткофф заявил, следующий райнд переговоров с участием России и Украины могут пройти в течение ближайших трех недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

