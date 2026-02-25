Уиткофф допустил для Украины подобие пятой статьи устава НАТО
Вашингтон рассматривает в качестве гарантий безопасности для Украины подобие пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне. Как пишет RT, об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
В ходе украинского форума YES Meeting он отметил, что, в отличие от Европы, которая предлагает «множество гарантий безопасности», Вашингтон даст Киеву «то, что подкрепит их».
«Думаю, что всё начинается с подобия статьи пятой», — указал спецпредставитель.
Ранее Уиткофф заявил, следующий райнд переговоров с участием России и Украины могут пройти в течение ближайших трех недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
