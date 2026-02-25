Мишустин заявил, что на маркетплейсах установят единые правила отображения цен

В России будет введён обязательный стандарт отображения стоимости товаров на маркетплейсах. Как сообщает RT, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, новый законопроект предусматривает создание прозрачного механизма ценообразования, исключающего изменение итоговой стоимости заказа в зависимости от способа платежа.

В ходе выступления в Госдуме он также указал, что документ предусматривает обязательную верификацию информации о товарах.

«Это проверки сведений через государственные информационные системы и соответствующие госреестры, включая и маркировку, и сертификаты», — заключил глава кабмина.

Ранее в Минпромторге предложили с 2027 года ввести полный НДС в 22% на продающиеся на маркетплейсах иностранные товары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
