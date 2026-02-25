Мишустин призвал отказаться от выпуска «недоинженеров»

Системе высшего образования в России следует уходить от четырёхлетних программ подготовки технических специалистов. Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кравцов: С 1 сентября обществознание будут изучать с 9 класса

В ходе отчёта правительства в Госдуме он затронул тему масштабного перехода страны на новую модель обучения в вузах, подразумевающую базовое высшее и специализированное высшее образование.

«Надо уже заканчивать с четырёхлетними «недоинженерами», «недоматематиками», — указал глава правительства, добавив, что поддерживает данное направление.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил «Радиоточке НСН», что причиной нехватке автослесарей в РФ является отсутствие в колледжах соответствующих образовательных программ и преподавательского состава.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:Правительство РоссииВысшее ОбразованиеМихаил Мишустин

Горячие новости

Все новости

партнеры