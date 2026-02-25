Мишустин призвал отказаться от выпуска «недоинженеров»

В ходе отчёта правительства в Госдуме он затронул тему масштабного перехода страны на новую модель обучения в вузах, подразумевающую базовое высшее и специализированное высшее образование.

«Надо уже заканчивать с четырёхлетними «недоинженерами», «недоматематиками», — указал глава правительства, добавив, что поддерживает данное направление.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил «Радиоточке НСН», что причиной нехватке автослесарей в РФ является отсутствие в колледжах соответствующих образовательных программ и преподавательского состава.

