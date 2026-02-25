Мишустин призвал отказаться от выпуска «недоинженеров»
Системе высшего образования в России следует уходить от четырёхлетних программ подготовки технических специалистов. Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В ходе отчёта правительства в Госдуме он затронул тему масштабного перехода страны на новую модель обучения в вузах, подразумевающую базовое высшее и специализированное высшее образование.
«Надо уже заканчивать с четырёхлетними «недоинженерами», «недоматематиками», — указал глава правительства, добавив, что поддерживает данное направление.
Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил «Радиоточке НСН», что причиной нехватке автослесарей в РФ является отсутствие в колледжах соответствующих образовательных программ и преподавательского состава.
Горячие новости
- «Готов к работе!»: Алексей Чадов поддержал создание ремейка «Дозоров»
- Мишустин заявил, что на маркетплейсах установят единые правила отображения цен
- Венгрия усилит охрану критической энергоинфраструктуры от действий Украины
- Мишустин призвал отказаться от выпуска «недоинженеров»
- Уиткофф допустил для Украины подобие пятой статьи устава НАТО
- Самозапрет на кредиты установили более 24 млн россиян
- Дональд Трамп примерил Олимпийскую золотую медаль
- Денису Мантурову присвоили звание Героя России
- Житель Казани получил 24 года за подготовку диверсий и госизмену
- Мишустин: Уникальные препараты от аллергии и рака выпустят в РФ в 2027 году