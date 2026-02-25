Венгрия усилит охрану критической энергоинфраструктуры от действий Украины
Украина готовит дальнейшие действия по нарушению работы энергетической системы Венгрии. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Как пишет RT, он отметил, что в этой связи приказал усилить защиту критической инфраструктуры, разместив рядом с объектами военнослужащих и технику.
«Полиция с увеличенным количеством сил будет патрулировать районы вокруг электростанций, распределительных станций и центров управления», - добавил политик.
Ранее Орбан заявил, что Украина заинтересована в продолжении конфликта, чтобы сохранить оказываемую ей финансовую поддержку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
