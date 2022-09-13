«Вбивают клин»: Украина обиделась на помогающую ей оружием Турцию
Украинская агитация против турецких бизнесменов и банков не сможет поссорить Киев и Анкару, заявил НСН политолог Тогрул.
Агитационная кампания Украины против турецких предпринимателей и банков не повлечёт ухудшения отношений между Анкарой и Киевом. Об этом заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» турецкий политолог Исмаил Тогрул.
Ранее на Украине началась агитация за введение санкций против турецких бизнесменов и банков из-за отказа Анкары поддержать ограничения против России, введенные странами Запада. В своеобразный черный список попали руководители турецких Ziraat Bankasi, İş Bank и Credit Europe Bank. Тогрул считает, что инцидент будет успешно разрешён и не повлияет на отношения между Украиной и Турцией.
«Полагаю, что вопрос благополучно разрешится, потому что у Украины с Турцией сложились достаточно благоприятные отношения стратегического характера. Сомневаюсь, что украинское государство в теперешней ситуации будет системно выступать против бизнесменов или экономистов Турции. Кто-то пытается вбить клин в отношения Турции и Украины, но думаю, эта попытка обречена на провал», — сказал Тогрул.
Собеседник НСН считает, что Турция может перестать поставлять Украине беспилотники в случае противоправных действий украинских властей.
«Если украинская сторона будет использовать получаемое вооружение в других целях, не для защиты своей территории, а для нападения на другие государства, запрещённого международными законами, полагаю, турецкие власти прекратят снабжать Киев оружием», — подчеркнул политолог.
Также Тогрул выразил уверенность, что России невыгоден конфликт между Турцией и Украиной.
«Уверен, что России выгодно сотрудничать с Турцией. Также Москве будет на руку скорейшее завершение спецоперации. А конфликт между Турцией и Украиной, как мне кажется, и России не принесёт ничего хорошего. Локальные проблемы между двумя государствами не влияют на третьи страны. Допустим, российско-турецкие взаимоотношения, исходящие из наших национальных интересов, геополитической ситуации, далеко не всегда совпадают со взглядами наших союзников — Запада и США. Самое главное — сохранить взаимопонимание между нашими государствами, научиться вместе разрешать конфликтные ситуации и договариваться», — заключил турецкий политолог.
Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны стать площадкой для встречи Путина и лидера Украины Зеленского.
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