«Вбивают клин»: Украина обиделась на помогающую ей оружием Турцию

Ранее на Украине началась агитация за введение санкций против турецких бизнесменов и банков из-за отказа Анкары поддержать ограничения против России, введенные странами Запада. В своеобразный черный список попали руководители турецких Ziraat Bankasi, İş Bank и Credit Europe Bank. Тогрул считает, что инцидент будет успешно разрешён и не повлияет на отношения между Украиной и Турцией.

«Полагаю, что вопрос благополучно разрешится, потому что у Украины с Турцией сложились достаточно благоприятные отношения стратегического характера. Сомневаюсь, что украинское государство в теперешней ситуации будет системно выступать против бизнесменов или экономистов Турции. Кто-то пытается вбить клин в отношения Турции и Украины, но думаю, эта попытка обречена на провал», — сказал Тогрул.

Собеседник НСН считает, что Турция может перестать поставлять Украине беспилотники в случае противоправных действий украинских властей.

«Если украинская сторона будет использовать получаемое вооружение в других целях, не для защиты своей территории, а для нападения на другие государства, запрещённого международными законами, полагаю, турецкие власти прекратят снабжать Киев оружием», — подчеркнул политолог.

Также Тогрул выразил уверенность, что России невыгоден конфликт между Турцией и Украиной.

«Уверен, что России выгодно сотрудничать с Турцией. Также Москве будет на руку скорейшее завершение спецоперации. А конфликт между Турцией и Украиной, как мне кажется, и России не принесёт ничего хорошего. Локальные проблемы между двумя государствами не влияют на третьи страны. Допустим, российско-турецкие взаимоотношения, исходящие из наших национальных интересов, геополитической ситуации, далеко не всегда совпадают со взглядами наших союзников — Запада и США. Самое главное — сохранить взаимопонимание между нашими государствами, научиться вместе разрешать конфликтные ситуации и договариваться», — заключил турецкий политолог.

Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны стать площадкой для встречи Путина и лидера Украины Зеленского.

