СМИ: Эрдоган на саммите ШОС предложит Путину провести встречу с Зеленским

По данным турецкого издания, лидер республики вновь предложит российскому коллеге провести в Турции встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как отмечает газета, Эрдоган объявит, что Анкара продолжит прилагать усилия для завершения украинского конфликта и «сделает акцент на дипломатическом решении».

Кроме того, ожидается, что в повестку переговоров президентов России и Турции будет включена возможная военная операция в Сирии, пишет Газета.ру. Также Путин и Эрдоган могут обсудить действие «зернового коридора»: Анкара рассчитывает попросить об отправлении российских товаров по коридору под координацией Турции.

Саммит ШОС пройдет 15—16 сентября в Самарканде, напоминает Ura.ru.

