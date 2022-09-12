СМИ: Эрдоган на саммите ШОС предложит Путину провести встречу с Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин на предстоящей встрече в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудят ситуацию на Украине и возможную военную операцию в Сирии. Об этом пишет Hurriyet.
По данным турецкого издания, лидер республики вновь предложит российскому коллеге провести в Турции встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как отмечает газета, Эрдоган объявит, что Анкара продолжит прилагать усилия для завершения украинского конфликта и «сделает акцент на дипломатическом решении».
Кроме того, ожидается, что в повестку переговоров президентов России и Турции будет включена возможная военная операция в Сирии, пишет Газета.ру. Также Путин и Эрдоган могут обсудить действие «зернового коридора»: Анкара рассчитывает попросить об отправлении российских товаров по коридору под координацией Турции.
Саммит ШОС пройдет 15—16 сентября в Самарканде, напоминает Ura.ru.
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