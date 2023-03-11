Уходя, Кудрин назвал кандидатов на должность главы Счетной палаты

«Я естественно рекомендовал сразу, когда уходил. Может быть они на рассмотрении, может быть ищут других. Нет, не назову [фамилии]», - заявил Кудрин во время поездки в Архангельск на заседание попечительского совета Северного Арктического федерального университета.

По его словам, кандидатур было «больше, чем одна».

Кудрин шуткой объяснил отсутствие нового председателя Счетной палаты - тем, что «трудно найти такого, как был я».

Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН назвал бывшего главу СП Алексея Кудрина эффективным менеджером, который хорошо выстроил работу ведомства, а потенциальному кандидату на его замену замглавы администрации президента Дмитрию Козаку только нужно будет навести мосты с администрацией президента.

«Не думаю, что в Счетной палате нужны кардинальные реформы, скорее надо укреплять мост между палатой и правительством, а также администрацией президента», - пояснил Нечаев.



