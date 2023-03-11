Уходя, Кудрин назвал кандидатов на должность главы Счетной палаты
Экс-председатель Счетной палаты Алексей Кудрин дал свои рекомендации по кандидатам на должность главы ведомства. По его мнению, назначений не произошло, потому что «трудно найти такого», как он, передает ТАСС.
«Я естественно рекомендовал сразу, когда уходил. Может быть они на рассмотрении, может быть ищут других. Нет, не назову [фамилии]», - заявил Кудрин во время поездки в Архангельск на заседание попечительского совета Северного Арктического федерального университета.
По его словам, кандидатур было «больше, чем одна».
Кудрин шуткой объяснил отсутствие нового председателя Счетной палаты - тем, что «трудно найти такого, как был я».
Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН назвал бывшего главу СП Алексея Кудрина эффективным менеджером, который хорошо выстроил работу ведомства, а потенциальному кандидату на его замену замглавы администрации президента Дмитрию Козаку только нужно будет навести мосты с администрацией президента.
«Не думаю, что в Счетной палате нужны кардинальные реформы, скорее надо укреплять мост между палатой и правительством, а также администрацией президента», - пояснил Нечаев.
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