Желание Трампа разделить мир с Китаем и Россией назвали фейком

Сообщение о задуманной президентом США «грандиозной сделке» с Россией и Китаем могут быть происками его соперников, при этом Пекин вряд ли сыграет ключевую роль в вопросе украинского урегулирования, заявил в интервью НСН руководитель школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев.

Издание New York Times ранее сообщило, что Трамп якобы хочет разделить с Россией и Китаем мир на сферы влияния. Журналисты проанализировали заявления президента США, предположив, что речь может идти о масштабной сделке между тремя странами. Карнеев указал, что NYT – это противники Трампа.