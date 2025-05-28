Желание Трампа разделить мир с Китаем и Россией назвали фейком
Трамп понимает, что худой мир с Россией и Китаем лучше доброй ссоры, при этом New York Times могло умышленно исказить смысл его намерений, сказал в эфире НСН Андрей Карнеев.
Сообщение о задуманной президентом США «грандиозной сделке» с Россией и Китаем могут быть происками его соперников, при этом Пекин вряд ли сыграет ключевую роль в вопросе украинского урегулирования, заявил в интервью НСН руководитель школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев.
Издание New York Times ранее сообщило, что Трамп якобы хочет разделить с Россией и Китаем мир на сферы влияния. Журналисты проанализировали заявления президента США, предположив, что речь может идти о масштабной сделке между тремя странами. Карнеев указал, что NYT – это противники Трампа.
«Во-первых, New York Times - это не близкий к Трампу источник. Все-таки он больше работает с республиканскими СМИ, такими как Fox News, New York Post, Washington Times. Это его противники, враждебное к Трампу издание, поэтому они могли умышленно что-то преувеличить или исказить. Трамп известен тем, что старается исполнять обещания. Он обещал снизить напряженность в мире, обещал договориться с Россией, договориться с Китаем. Наверное, это нужно понимать в русле этой интенции Трампа о том, что худой мир лучше доброй ссоры. Какая-то договоренность о том, как двигаться дальше, с такими державами, как Россия и Китай, для него, видимо, представляется очень важной с точки зрения определения архитектуры будущего мира. А что он там конкретно имеет в виду, зависит не только от него, но и от партнеров по переговорам», - отметил эксперт.
При этом он усомнился, что гипотетические договоренности США с Китаем будут касаться Украины.
«С одной стороны, Китай - крупная держава, вторая экономика мира, но с другой Китай все-таки очень далеко. Тут даже вопрос не в том, сможет он или не сможет, дело в вовлечености. Здесь более значимые игроки - это два участника конфликта, а также США и Евросоюз. А Китай, скорее, будет выступать уже в рамках более широкого объединения стран», - заключил собеседник НСН.
Ранее Андрей Карнеев объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», при каких условиях конфликт Китая с властями Тайваня может перерасти в военную операцию.
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