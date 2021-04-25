Глава MИ-6 назвал Россию ослабевающей державой
Глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур назвал Россию «объективно ослабевающей» державой, которая представляет проблему, в интервью изданию Sunday Times 25 апреля.
«Россия — объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане держава», - сказал Мур.
При этом он считает РФ одной из наиболее серьезных проблем.
По словам главы МИ-6, Британия уже предупредила Россию о «серьезных последствиях» из-за военных учений и передислокации военных к границе с Украиной, пишут «Известия».
В отношениях Москвы и Киева представитель Британии назвал действия России «безрассудными». Он подчеркнул, что его страна стремится тесно взаимодействовать с союзниками, чтобы «посылать сигналы» Кремлю. Мур считает, что Россия «переживает чрезвычайно сложный период».
Ранее директор британского Центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг в ходе лекции Винсента Бриско для Института безопасности, науки и технологий назвал Россию главной угрозой для страны.
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