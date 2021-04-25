Глава MИ-6 назвал Россию ослабевающей державой

«Россия — объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане держава», - сказал Мур.

При этом он считает РФ одной из наиболее серьезных проблем.

По словам главы МИ-6, Британия уже предупредила Россию о «серьезных последствиях» из-за военных учений и передислокации военных к границе с Украиной, пишут «Известия».

В отношениях Москвы и Киева представитель Британии назвал действия России «безрассудными». Он подчеркнул, что его страна стремится тесно взаимодействовать с союзниками, чтобы «посылать сигналы» Кремлю. Мур считает, что Россия «переживает чрезвычайно сложный период».

Ранее директор британского Центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг в ходе лекции Винсента Бриско для Института безопасности, науки и технологий назвал Россию главной угрозой для страны.

