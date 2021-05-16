В Черное море вошел корабль британских ВМС

Корабли нечерноморских стран могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток. Такой регламент установлен в Конвенции Монтрё, напоминает «Интерфакс» .

Напомним, 22 апреля в Крыму прошел основной этап маневров Вооруженных сил РФ. В нем были задействованы более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. К вечеру этого же дня по приказу Минобороны РФ части и подразделения вернулись из Крыма в места постоянной дислокации.

В связи с российскими учениями рядом с украинской границей США и европейские страны выразили озабоченность.

