В Черное море вошел корабль британских ВМС

Патрульный корабль ВМС Великобритании «Трент» вошел в Черное море в воскресенье, 16 мая. Моряки Черноморского флота России следят за иностранным кораблем, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Катер США Hamilton покинул Черное море

Корабли нечерноморских стран могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток. Такой регламент установлен в Конвенции Монтрё, напоминает «Интерфакс» .

Напомним, 22 апреля в Крыму прошел основной этап маневров Вооруженных сил РФ. В нем были задействованы более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. К вечеру этого же дня по приказу Минобороны РФ части и подразделения вернулись из Крыма в места постоянной дислокации.

В связи с российскими учениями рядом с украинской границей США и европейские страны выразили озабоченность.

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ФОТО: Wikimedia
ТЕГИ:ВМСВеликобританияКораблиЧерное Море
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