Шойгу высказал обеспокоенность Уоллесу подготовкой провокации Киева на Украине с «грязной бомбой»
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в телефонном разговоре довел озабоченность главе министру обороны Британии Бену Уоллесу насчет подготовки провокаций со стороны Украины с использованием «грязной бомбы». Об этом сообщили в ведомстве в воскресенье, 23 октября.
«23 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу и министра обороны Великобритании Б. Уоллеса. Обсуждена ситуация Украине», - говорится в официальном сообщении.
Ранее в воскресенье аналогичная беседа состоялась у Сергея Шойгу с министрами обороны Франции Себастьяном Лекорню и Турции Хулуси Акара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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