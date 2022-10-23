Шойгу высказал обеспокоенность Уоллесу подготовкой провокации Киева на Украине с «грязной бомбой»

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в телефонном разговоре довел озабоченность главе министру обороны Британии Бену Уоллесу насчет подготовки провокаций со стороны Украины с использованием «грязной бомбы». Об этом сообщили в ведомстве в воскресенье, 23 октября.

СМИ: На Украине готовят «провокацию с грязной бомбой»

«23 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу и министра обороны Великобритании Б. Уоллеса. Обсуждена ситуация Украине», - говорится в официальном сообщении.

Ранее в воскресенье аналогичная беседа состоялась у Сергея Шойгу с министрами обороны Франции Себастьяном Лекорню и Турции Хулуси Акара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияТелефонный РазговорСергей Шойгу
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