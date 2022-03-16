СК завел уголовное дело на блогера Белоцерковскую

Следственный комитет завел уголовное дело о фейках о действиях российской армии против автора популярных кулинарных книг, издателя, предпринимателя и блогера Вероники Белоцерковской (Belonika).

Ведомство утверждает, что в марте Белоцерковская в своем аккаунте в одной из соцсетей опубликовала посты, в которых содержались «заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины».