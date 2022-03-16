СК завел уголовное дело на блогера Белоцерковскую
Следственный комитет завел уголовное дело о фейках о действиях российской армии против автора популярных кулинарных книг, издателя, предпринимателя и блогера Вероники Белоцерковской (Belonika).
Ведомство утверждает, что в марте Белоцерковская в своем аккаунте в одной из соцсетей опубликовала посты, в которых содержались «заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины».
Следствие полагает, что публикациями блогер дискредитировала органы государственной власти и российских военных.
Сейчас Вероника Белоцерковская находятся за границей, решается вопрос об объявлении ее в международный розыск.
Кроме того, СК возбудил уголовные дела по статье о фейках про действия российских военных против двух жителей Томской области.
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