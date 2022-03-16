СК завел уголовное дело на блогера Белоцерковскую

Следственный комитет завел уголовное дело о фейках о действиях российской армии против автора популярных кулинарных книг, издателя, предпринимателя и блогера Вероники Белоцерковской (Belonika).

Ведомство утверждает, что в марте Белоцерковская в своем аккаунте в одной из соцсетей опубликовала посты, в которых содержались «заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины».

Путин: Самоочищение общества только укрепит Россию

Следствие полагает, что публикациями блогер дискредитировала органы государственной власти и российских военных.

Сейчас Вероника Белоцерковская находятся за границей, решается вопрос об объявлении ее в международный розыск.

Кроме того, СК возбудил уголовные дела по статье о фейках про действия российских военных против двух жителей Томской области.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Уголовное ДелоФейкСледственный Комитет Рф
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры