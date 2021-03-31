УФСИН по Владимирской области опровергло жалобы Навального

В управлении ФСИН по региону заявили, что ко всем осужденным без исключения применяются дисциплинарные меры "в соответствии с действующим законодательством". Навальный неоднократно жаловался на "пытки" лишением сна, ночные побудки, отсутствие мед.помощи, а также на множество выговоров, которые он получил, по его мнению, неправомерно.

Представители УФСИН отметили, что "соблюдают право осужденных на восьмичасовой сон". - заверили в ведомстве. По данным ведомства, помещения в колонии проверяются каждую ночь, однако это "не препятствует ночному отдыху".

По мнению представителей службы наказаний, взыскания, полученные Навальным, были вызваны его отказом соблюдать установленный порядок, дежурить в камере. Его также уличили в нарушении "формы одежды". Навальный ранее в среду объявил голодовку. По его словам, у заключенных в РФ "нет других методов борьбы" за свои права.

